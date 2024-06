2016. Donald Trump est candidat à la Présidence des US, on couvre l’E3 à Los Angeles en envoyant des rédacs squatter le canap de CBL, les fake news commencent à prendre de l’ampleur sur le net. On sort un podcast qui s’appelle Quickload

2024. Donald Trump est candidat à la Présidence des US avec 34 “felony” au cul, le Summer Game Fest est présenté par Geoff Keighley, les IA permettent de créer des deepfake chez soi en 3 clics. On sort Quickload 2. Ha non, Cooldown On prend (presque) les mêmes, et on repart ! Je ne volerai pas la vedette à Noddus et sa superbe introduction, donc je lui laisse le soin de vous présenter les participants à cette résurrection radiophonique. L’esprit lui n’a pas beaucoup bougé, puisque notre “nouvelle” ligne directrice c’est “jeu vidéo, bière tiède et mauvaise foi“.Comme le veut la tradition, nous nous sommes fendus d’un épisode pilote qu’on peut poliment qualifier de “chaotique”, c’est le métier qui revient. Pêle-mêle, on cause de yeux lasers, du nouveau jeu de Valve, un avis absolument honteux sur Balatro est exprimé et la Neuvième Symphonie de Beethoven en bruitages de Roblox nous sert de jingle.Bref, on est contents d’être de retour devant des micros, et on espère que ça vous plaira.