Une bonne pèche pour le Steam Deck

Vous êtes triste car votre Steam Deck ne permet pas de faire tourner dans des conditions décentes les gros jeux quadruple A du moment, particulièrement ceux démoulés un peu trop chaud ? Sêchez vos larmes, et allez vous consoler avec les deux sorties indé du jour, toutes les deux parfaitement à leur place sur la portable de Saint Gaben : DREDGE et LUNARK , respectivement un jeu de pêche avec un petit bateau, des petits poissons et des horreurs cosmiques, et un cinematic platformer hommage aux références du genre d'il y a trente ans (et pour lequel, le saviez-vous, nous avons publié une énorme interview de son unique développeur il y a quelques semaines ). Ca tourne nickel sur la bécane, ça ne consomme rien, et ça se prête parfaitement à des petites sessions assis·e sur le trône, comme à de plus longues confortablement affalé·e dans le canapé.