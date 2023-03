The Last Of Us Part I : une couille dans le portage

Le portage PC de The Last Of Us Part I est sorti aujourd'hui et au vu des avis Steam , il semble que vous passerez un meilleur moment en regardant la série HBO. Le framerate est aux fraises, le CPU semble sur-utilisé, le jeu crashe à gogo et les temps de chargements sont délirants. Bref, passez votre chemin avant quelques patches. Le portage a été réalisé par Iron Galaxy. Ils sont tristement célèbres pour avoir réalisé le portage PC de Batman Arkham Knight mais ça semble plus être une exception qu'une règle vu qu'ils ont aussi fait les portages des autres Batman Arkham ainsi que le remaster/remake récent de Metroid Prime