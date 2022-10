The Upgradable Cylinder

Dans une poignée de jours maintenant (le 13 octobre exactement) arrive une Anniversary Update pour l'étrange mais néanmoins fascinant The Eternal Cylinder . Cette mise à jour anniversaire apporte son petit lot de contenu supplémentaire : une nouvelle mutation (permettant à votre descendant de QBert de cracher du feu) ainsi que deux nouveaux monstres. Mais le plus intéressant sera la sortie du jeu dans des versions améliorée pour PS5 et Xbox Cerise avec des options 4K et Raytracing à la clef. De plus si vous possédez la version PS4/Xbox One, l'upgrade sera gratuite. Le jeu sortira aussi sur Steam, et une démo est actuellement disponible dans le cadre du NEXTFest, alors faites-vous du bien à l'âme et téléchargez ça fissa.