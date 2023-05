Il n'aura finalement vraiment pas fallu attendre longtemps pour que Silica , le mix RTS-FPS de Bohemia Interactive sorte en accès anticipé. En effet le titre est apparu la semaine dernière sur Steam. On en profite pour vous coller la dernière vidéo de gameplay et on vous invite à revenir nous en parler en commentaires si vous avez tenté la curieuse aventure.