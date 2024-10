Shady Knight daté

On avait joué à Shady Knight lors d'une de nos soirées streaming il y a cinq ans et malgré un avis assez positif sur le jeu, on l'avait un peu oublié depuis cette époque. Le développement continuait pourtant son petit bonhomme de chemin et voilà qu'il s'offre enfin une date de sortie, le 9 octobre prochain sur PC avec une compatibilité native Steam Deck.Pour rappel, le jeu met en avant des combats nerveux et acrobatiques façon parkour qui favorisent l'utilisation du grappin pour saisir ses ennemis avant de les découper brutalement et d'enchaîner avec une glissade. Le tout dans des environnements bourrés de précipices et autres pièges mortels. Hâte de voir ce que donne le produit final !