Le créateur de Her Story et Telling Lies prépare déjà son nouvel hybride FMV-point'n click. Dans Immortality , il faudra mener l'enquête après la mystérieuse disparition d'une actrice de films ratés jamais sortis au cinéma. Le jeu est co-écrit avec Allan Scott (The Queen’s Gambit), Amelia Gray (Mr. Robot) et Barry Gifford (Lost Highway). Sortie courant 2022.