SHORTNEWS Plagiastation CBL le 04 décembre 2019 par email @CBL_Factor

Bonjour. C'est nous, Factornews. Ceci est notre site web. Pas mal non? C'est français. Sony a créé une nouvelle pub pour la PS4 et on se permet d'interrompre la vidéo parce qu'on se fout un peu de notre gueule. C'est du vol et du plagiat. On aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Beau joueur, Sony a supprimé la pub après s'être rendu compte de la boulette.