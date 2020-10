Même s'il sortira aussi sur PS4, Spider-Man: Miles Morales est ce qui ressemble le plus à une killer-app pour la PS5. Si vous n'êtes pas convaincu par le ray-tracing du jeu, Insomniac va tenter de vous appater avec une autre fonctionnalité si vous précommandez le jeu : la possibilité d'enfiler le costume de Miles Morales de Into the Spider-Verse. Les animations de l'homme-araignée deviennent alors saccadées histoire d'être fidèle au rendu du film. Le résultat est fort sympathique ( et désactivable ).