Précédemment annoncé (et maintes fois repoussé) sur PS4 et PC, No Straight Roads sera aussi disponible sur Xbox One et Switch à sa sortie le 30 juin prochain. C'est d'ailleurs cette dernière qui aura droit à un mode coopératif à 3 joueurs, des contrôles tactiles, un mode deux joueurs sur un seul Joy-con en plus du contenu à destination des autres platformes. Pour rappel, on vous avait déjà livré nos premières impressions sur le jeu dans notre preview EGX