Indie Game Lyon #4

Si vous traînez sur Lyon aujourd'hui et que vous ne savez pas quoi faire, sachez que se tient toute l'après-midi la quatrième édition de l'Indie Game Lyon, un petit salon consacré aux indés. Vous y retrouverez des jeux et des conférences, et pas mal de beau monde. Le programme et les infos pratiques sont par ici . J'avais eu l'occasion de participer l'an dernier à une table ronde, malheureusement un peu prémonitoire, sur l'état de la presse jeu vidéo, dont vous pouvez retrouver un replay par ici.