Fort Solis, ça glissera en août

Dévoilé pendant le Summer of horror games in space Fest 2022 , le Fort Solis du studio anglais Fallen Leaf a désormais une date de sortie, fixée au 22 août sur PC et PS5. On lui souhaite bien du courage, car cette période d'ordinaire plutôt calme est particulièrement chargée cette année. On espère aussi que le gameplay qu'il proposera ne se limitera pas à des QTE et à des combinaisons de boutons pour la moindre action triviale telle que l'ouverture d'une porte, comme un vulgaire jeu Quantic Dreams.