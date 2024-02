SHORTNEWS Du gameplay pour Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 rEkOM il y a 1 h par email

Dans une vidéo d'une trentaine de minutes, le community manager et le creative director du studio de développement de Vampire Bloodlines 2 nous montrent quelques éléments de gameplay et plus particulièrement les combats, choix peut-être étonnant pour les aficionados du premier épisode... De ce que l'on peut voir, ça ressemble plus à un Dishonored et, pour le moment, ça manque d'éléments RPG.