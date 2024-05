State of Play du 30/05/24 : le gros résumé

Sony avait prévenu un peu à l’arrache la diffusion d’un State of Play pour cette nuit et a promis une foule d’annonces toutes plus géniales les unes que les autres. De quoi voir ce qui nous attend cette année, voire même l’année prochaine, sur PS5, PS VR2, mais aussi PC. Vérifions tout cela dans ce gros résumé !

Totalement ma came,débarque à grands coups de grosses batailles avec des centaines / milliers de personnages à l’écran. Il semblerait que Omega Force et Koei Tecmo aient même décidé de rebooter un peu la franchise, en allant pas vers un épisode 10, mais plutôt un épisode 0, apportant diverses choses dans le genre muso qui commençait doucement à tourner en rond. Cependant, il va falloir patienter encore un peu, puisque ce titre est attenduChangement total d’ambiance avec, un jeu d’aventure mêlant mode (oui) et phases de plateformes, dans un monde ouvert, parce que pourquoi pas. Le studio Suzhou Nikki a poussé les potards du mignon à 100%, on peut faire du vélo dans la campagne, chouchouter des chats et même taper des boss. Oui, dit comme ça, ça n’a aucun sens mais on s’en fout, c’est cool. On nous annonce qu’une bêta est prévu pour Q3 2024 et c'est prévu surCette fois, direction Shangai, et plus précisément dans le studio TipsWorks , qui débarque avec. Dans les grandes lignes, on se retrouve avec un jeu de type action RPG dans un monde ressemblant à ce que l’on peut voir du côté de FromSoftware et particulièrement Elden Ring. Ça a de la gueule et c’est. On verra sur place si c’est vraiment blindé de trucs à acheter, ou si c’est jouable sans dépenser un centime.Comme prévu, Sony n’a pas oublié de mettre en avant des jeux PS VR2, notamment avec, développé par Skydance Game , qui n’avait peut-être pas vraiment d’idée pour le nom de son jeu. Reste que le boulot accompli a l’air plutôt cool et l’ambiance médiévale donne le ton pour des combats au corps-à-corps assez bourrins. Ça fait plaisir de voir que les jeux VR peuvent être un tant soit peu grandioses. Pas de date précise à partOn continue dans la VR avec, développé chez Survios . Sans trop de surprise, l’ambiance penche du côté de l’horreur. C’est prévu pour laRetour sur, en développement chez NetEase avec deux annonces. La première étant qu’on pourra tester cela sur PS5 lors d’une bêta fermée en juillet. La seconde est que Venom et Adam Warlock seront de la partie.Petite surprise avec la présence de, que l'on attendait pas forcément. Cela fait quelques années qu’il est en développement chez le studio chinois Everstone Studio et ça a l’air aussi cool que dans les premières annonces. Cependant, cette bande-annonce ne montre pas ce qu’il est réellement, à savoir un Action-RPG en monde ouvert, le tout baigné dans une ambiance fixée pendant la période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes, donc entre l'an 907 et l'an 971. Pas de date, mais c’estRien de neuf sous le soleil d’, puisque ça déroule en montagne et sous la neige. Bref, comme prévu, le jeu de Supermassive Games se fera une seconde vie sur PS5 et PC, avec des améliorations techniques. C’est prévu pour, et les précommandes ouvriront le 5 juin 2024.Si jamais vous êtes du genre à aimer la série Diablo, on vous recommande grandement de vous intéresser à, actuellement en développement chez Grinding Gear Games . Les bonnes nouvelles sont qu’il est en free-to-play, avec du coop local et même du cross play, en étant est prévu sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series.Après une première bande-annonce un peu foirée du côté de Konami il y a quelques temps, le remake depar la Bloober Team revient ici en présentant deux personnages connus des fans de la première heure. En gros, on revoit évidemment James Sunderland et Angela (qui n’a pas tout à fait les mêmes traits que dans la version PS2). Pour le reste, on retrouve l’ambiance du jeu d’origine, même si évidemment, deux ou trois choses ont changé ici et là. On verra cela manette en main et dans le noir, leAu passage, je vous colle aussi 13 minutes de gameplay.L’autre très gros morceau de ce State of Play, c’est évidemment la nouvelle bande-annonce de. Encore une fois, les équipes de Capcom ont fait de l'excellent boulot. C’est vraiment magnifique, tant pour les personnages, les environnements, que pour les différents monstres. D’ailleurs, et on s’en doutait déjà, mais les conditions météo seront bien présentes, tout comme une monture façon vélociraptor. Mais il va falloir s’armer de patience, puisque la date deLa rumeur était donc vraie, Sony a compris qu’ils avaient peut-être une carte à jouer avec. D’abord développé comme une sorte de petit tuto pour montrer les capacités des consoles et accessoires chez PlayStation (je rappelle que l’excellent Astro’s Playroom est gratuit sur PS5 ), le petit personnage de la Team Asobi aura donc droit à un peu plus, sous la forme d’un jeu complet offrant pas moins de 80 niveaux dans 6 mondes différents. Clairement le plus gros jeu de ce studio. C’est déjà un coup de coeur de mon côté et ça sort le

Cette fois-ci, pas de grands noms connus de chez Sony Interactive Entertainment pour la présentation, mais Asad Qizilbash, le Head of Product de PlayStation Studios et le boss de PlayStation Productions . Un petit gars de l’ombre, puisque cela fait tout de même 16 ans qu’il bosse chez PlayStation. Et il commence avec…On en a déjà parlé l’année dernière dans un autre State of Play, et c'est le gros morceau de celui-ci, mais à l’époque, Firewalk Studios n’avait pas montré grand chose deà part une très courte bande-annonce d’ambiance tirant vers les films Guardians of the Galaxy. Aujourd’hui, on a enfin du gameplay capturé sur PS5. Comme prévu, il s’agit bien d’un FPS compétitif, donc exclusivement multijoueur en 5 Vs 5. Ce n’est pas étonnant, surtout quand on sait que Firewalk Studios a été fondé par d’anciens de chez Bungie et que Sony cherche à se construire toute une gamme de jeux service.Techniquement, on ne va pas cracher dans la soupe tellement la partie vidéo en CGI est vraiment impeccable. Peut-être même trop, surtout sur la motion capture des personnages franchement excellente. Mais quand on compare tout cela au jeu en lui-même qui lui, est déjà bien plus comme ce qui se fait aujourd’hui et l’écart visuel se fait ressentir. Quant au gameplay ? Bah, c’est du Halo avec une touche Guardians of the Galaxy et beaucoup de basse à chaque tir. La bonne nouvelle, c’est que Concord est prévu pour leLes mauvaises nouvelles, c’est qu’il ne s’agit pas d’un free-to-play, qu’il faudra un abonnement PlayStation Plus pour y jouer sur PS5, et qu’un compte PlayStation Network sera obligatoire sur PC.Sorti le 9 novembre 2022 sur PS5 et PS4,suivra le chemin du. Pour ce portage, pas de Santa Monica Studio aux manettes, mais Jetpack Interactive , qui avait déjà fait un bon boulot sur le portage du God of War de 2018. Alors qu’est-ce que la version PC proposera ? Le même contenu de jeu, mais le tout avec une résolution en 4K native, un framerate débloqué, le support des formats d’écrans 21:9 et 32:9, et l’intégration des technologies Nvidia DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 et Intel XeSS 1.3.