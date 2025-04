Nintendo Direct du 02/04/2025 : le gros résumé

C’est bon, nous y sommes enfin. Après sa première annonce en vidéo le 16 janvier 2025, Nintendo nous avait donné rendez-vous aujourd’hui, pour tout nous dévoiler sur sa prochaine console, la Switch 2. Un Direct de 60 minutes, qui fait le tour de la machine, de ses fonctionnalités et des premiers jeux. C’est parti pour le gros résumé !

Mario Kart World

une exclusivité Switch 2

des courses qui se déroulent dans un monde ouvert

des conditions météo changeantes

un mode Grand Prix qui reste composé de quatre circuits, mais cette fois-ci, pas le temps d’aller faire une pause pipi entre deux courses, puisqu’il faudra s'y rendre en traversant le monde

24 pilotes en courses

un mode survie qui rappelle la belle époque de l’arcade avec des checkpoints à passer

la possibilité de juste se balader pour celles et ceux qui le souhaitent

un mode photos

Etc.

Le fameux bouton C pour… GameChat

Caméra Nintendo Switch 2

GameShare via le Wi-Fi

Elle a quoi dans l’ventre ?

écran qui passe de 6.2” à 7.9”

13,9 mm d'épaisseur (ça ne bouge pas)

dalle 1080p / 120 i/s

technologie LCD compatible HDR

Joy-Con 2 avec fixation magnétique

boutons ZR et ZL plus grands en position horizontale

sticks plus gros et on espère sans drift

jeu à la souris possible avec le Joy-Con 2 droit

son amélioré avec de nouveaux HP intégrés à la console

micro intégré sur la partie haute, avec du noise-canceling

son 3D pour les casques

socle de la console ajustable avec un plus grand angle

deux ports USB-C pour la caméra ou pour la recharge

adaptateur secteur enfin livré avec un câble libre

256 Go d’espace de stockage et plus rapide en lecture/écriture

compatibilité avec les cartes microSD Express (et pas vos cartes datant de 2005)

dock compatible 4K HDR (720p, 1080p, 1440p et 2160p)

petit ventilateur présent dans le dock pour que tout tourne bien

cartes de jeu Switch 2 de couleur rouge, contrairement au noir pour les jeux Switch (même format, mais plus rapide)

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Manette Pro Nintendo Switch 2

bouton C

boutons GL et GR sur le dos

prise casque

...et tout le reste déjà présent sur la version 1

Date de sortie et prix

Nintendo Switch 2 : 469,99 €

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (numérique) : 509,99 €

Mario Kart World : 79,99 € en numérique et 89,99 € en physique

Donkey Kong Bananza : 69,99 € en numérique et 79,99 € en physique

Caméra Nintendo Switch 2 : 59,99 €

Manette Nintendo GameCube (GCN) – Nintendo Classics : 69,99 €

Manette Nintendo Switch 2 Pro : 89,99 €

Trois type de jeux

les jeux Switch jouables sur Switch et Switch 2

les jeux Switch 2 jouables sur Switch 2

les jeux Switch 2 Edition, qui sont des jeux Switch avec une mise à niveau offrant de meilleurs graphismes et des trucs compatibles avec les nouvelles façons de jouer de la Switch 2

Les jeux prévus

Drag x Drive

Elen Ring Tarnished Edition

Hades II

Street Fighter 6

Daemon X Machina: Titanic Scion

Split Fiction

Jeux EA Sports

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

Hitman World of Assassination – Signature Edition

Project 007

Bravely Default Flying Fairy HD Remaster

Yakuza 0 Director's Cut

DELTARUNE

Borderlands 4

Annonces de 2K

Survival Kids

Enter the Gungeon 2

Starseeker: Astroneer Expeditions

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau

Nintendo GameCube – Nintendo Classics

The Duskbloods

Kirby Air Riders

Donkey Kong Bananza

Nintendo Direct complet

Enfin ! Nous savons enfin tout ou presque sur cette Switch 2 , suite directe de la Switch première du nom. Une chose est claire, Nintendo est sous pression et n'a qu'un objectif : faire aussi bien. Cette nouvelle console sera probablement comparée tout au long de sa vie à sa petite soeur, elle qui du haut de ses 150,86 millions d'unités vendues accompagnées de 1,35 milliards de jeu (au 31 décembre 2024), a clairement changé le marché entier depuis sa sortie en 2017 (ce n'est pas pour rien si on voit fleurir des PC en forme de Switch un peu partout).Évidemment, nous reviendrons probablement dans d'autres articles sur les jeux, notamment en nous appuyant sur les Nintendo Treehouse qui vont se dérouler le 3 avril (de 16h à 20h) et le 4 avril (de 16h à 19h), et qui feront le tour des différents titres et fonctionnalités.Ce Direct a été présenté par de nouvelles têtes que l’on reverra assez régulièrement, vu leur implication dans le projet :Et ça commence direct avec la grosse annonce du prochain Mario Kart qui sera le porte-étendard de la Switch 2, à savoirIl n’est pas évident d’être la suite d’un jeu qui s’est vendu à 67,35 millions d’unités, mais ce World a très largement de quoi nous faire oublier Mario Kart 8 Deluxe , avec dans les grandes lignes :Il y a beaucoup à dire et on y reviendra en détails dans un autre article. En attendant,On pouvait s’attendre à tout avec ce bouton, mais c’est juste un bouton de chat vocal… et vidéo. La console disposant d’un micro intégré, il sera possible de discuter avec ses amis directement en jeu, à la manière d’un Discord. L’idée est bonne, mais on se doute que personne n’utilisera la fonction de partage d’écran qui est juste… bah en 10 ou 15 FPS ? Je ne suis pas un fervent défenseur du framerate au max, mais là, faut pas déconner.Le GameChat sera compris dans l’abonnement en ligne Nintendo Switch Online , mais gratuit jusqu’au 31 mars 2026, histoire que tout le monde puisse tester un peu le truc.En plus du GameChat, Nintendo propose une caméra qui se connecte à la console via le port USB-C (celui du haut en mode docké). Ça a l’air sympa, mais l’utilisation sera probablement assez sommaire, soyons honnête. Sauf si certains jeux trouvent de bonnes idées avec ce périphérique. Notons aussi que cette caméra n’a pas de prix, mais qu'elle sera disponible dès le lancement.L’une des forces de la DS et de la 3DS était leur fonction Game Sharing. En gros, il était possible de jouer en multi avec d’autres personnes, sans disposer du jeu. Une pratique qui a été totalement mise de côté avec la Switch. C’est cool de pouvoir jouer à deux sur une console, mais à deux sur un écran de 6,2”, ça commence à devenir compliqué. La Switch 2 propose enfin cette fonctionnalité très pratique, appelée GameShare ! Par exemple, pour Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics , il sera possible de partager le jeu pour y jouer à deux, en ne possédant qu’une fois le jeu.Néanmoins, le système semble assez différent quand même, puisqu’il s’agit plus d’un partage d’écran que d’une réelle fonctionnalité comme sur DS et 3DS. Par contre, ce système permet une utilisation en ligne. Ainsi, sur un Mario Party, il suffira d’acheter un exemplaire pour y jouer avec trois autres personnes. Mais je doute qu'il sera possible de jouer à Mario Kart 8 Deluxe de cette manière, par exemple. La bonne nouvelle étant que l’ajout deCela fait bien longtemps que Nintendo n’a pas parlé hardware en présentant une console. Cette fois-ci, on a droit à quelques spécifications faciles à comprendre pour tout le monde :En regardant le Direct avec un pote de 3DS in Nantes, on s’est dit “Oh c’est cool, ils ont fait une notice un peu interactive”. En fait, il s’agit d’un jeu,qui, comme un Wii Play Wii Play: Motion ou Nintendo Land , permet de comprendre comment fonctionne la console, avec de nombreux mini-jeux. L’idée est cool, jusqu’à ce que Kouichi Kawamoto annonce qu’il s’agit en fait d’un jeu à part entière et qu’il sera payant.On a déjà deux pads Pro à la maison, mais on aura bientôt cette nouvelle manette. Elle reprend le design de la première version, mais ajoute les éléments suivants :. Cool, c'est pas loin ! Mais concernant les prix... c'est la douche froide, voire glacée. Voici les détails de ce que l'on retrouve dans le Nintendo Store , pour les précommandes dès le 8 avril :On est donc assez loin du "C'est Nintendo, ce sera abordable" et plus proche de l'erreur qu'ils ont déjà commise lors de la sortie de la Nintendo 3DS, avec une console trop chère. Ou alors cela annonce une énorme vague de hausse de prix. Évidemment, en tant que Nintendo Sexuel, je vais claquer un SMIC dans cette machine. Mais quid du commun des clients ?Comme pour les consoles PlayStation et Xbox, les consoles Switch sont une famille qui joue la carte de la rétrocompatibilité. Ainsi, nous avons trois types de jeux :Les jeux pris en exemple sont Super Mario Party Jamboree The Legend of Zelda: Breath of the Wild et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Metroid Prime 4: Beyond et enfin, Légendes Pokémon : Z-A . Clairement, Nintendo n'a pas l'intention de lâcher la Switch.Par contre, ces mises à jour semblent belle et bien payantes... On n'en connaît pas encore le prix, mais c'est le cas.Je vais éviter de faire un article de 35 km, avec des titres qu'on a déjà vus partout ailleurs. Donc c'est parti pour un listing, et je reviendrai sur les jeux marquants ensuite :J'avais adoré le premier épisode malgré ses problèmes techniques. Eh bien, je sais déjà que je vais adorerqui lui, tournera déjà bien mieux, et qui mettra encore un peu plus d'histoire dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.. Parfait pour taper des méchants avec un petit plaide.L'une de mes consoles de coeur arrive dans les consoles virtuelles ! La GameCube fera sa grande entrée, uniquement pour les joueurs et joueuses disposant d'un abonnement en ligne en version pack additionnel. Les titres de lancement sont cool, et en plus, profiteront d'un petit lifting pour passer un peu mieux sur nos grands écrans :L'une des grosses surprises de ce Direct est l'annonce d'un titre exclusif de FromSoftware pour la Switch 2. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'une nouvelle licence, à mi-chemin entre Bloodborne et Castlevania. On verra ce que donnera, pour l'instantOn savait que Masahiro Sakurai bossait sur un jeu depuis au moins deux ans. On sait maintenant qu'il est reparti faire la course dans Kirby Air Riders, qui fera suite au premier épisode sorti sur GameCube.On s'attendait tous à un Mario 3D, mais au final, ce sera un Donkey Kong 3 avecJ'aime beaucoup DK, mais j'avoue que le gameplay de ce nouvel épisode me laisse un peu de marbre pour le moment. S'il faut tout bouriner, ça va être marrant cinq minutes. À surveiller de près donc.Si jamais vous voulez voir tout le Direct, c'est par ici.