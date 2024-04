Indie World du 17/04/24 : le gros résumé

Hier à 16 h, Nintendo a diffusé un nouveau Indie World. Pour rappel, il s’agit d’une sorte de Nintendo Direct, mais centrée sur les jeux indépendants à venir sur Nintendo Switch. Et autant être direct : si vous attendiez Hollow Knight: Silksong , vous pouvez passer votre chemin. Pour le reste, c’est parti pour le gros résumé !

On arrive dans le segment de jeux en vrac, avec BZZZT, un jeu de plateformes un peu nerveux (été 2024), puis Schim (que j’aime beaucoup) qui lui est bien plus calme dans son ambiance jouant sur la lumière et les ombres (18 juillet), en passant par Animal Well, un jeu d'action-aventure à base d’exploration de labyrinthe (9 mai). On a aussi vu passer Duck Detective: The Secret Salami, une aventure narrative en exclusivité console sur Switch (23 ma) et enfin, Another Crab's Treasure (25 avril) qui s’apparente plus à un classique jeu d’aventure plateformes en 3D.













SteamWorld Heist II Enfin, le dernier jeu présenté est SteamWorld Heist II, suite d’un premier titre très apprécié, débarquant un peu par surprise. Cette fois-ci, il faudra batailler dur pour récupérer de l’eau, mais pas n’importe laquelle puisqu’une partie de l’eau est devenue carrément mortelle pour nos petits personnages mécaniques. On nous propose donc un peu plus d’aventure, notamment avec quelques sorties en mer et toujours autant de personnalisation de personnages avec un peu plus de 150 armes à dispositions. L’autre bonne nouvelle est le fait qu’il ne faudra pas attendre longtemps pour pouvoir jouer SteamWorld Heist II puisque sa date de sortie est prévue pour le 8 août sur quelques supports… Switch, mais aussi PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC via Steam, Epic Games Store et GOG, et même directement dans l'abonnement Game Pass.





On en a déjà parlé très rapidement l’année dernière lors du Indie World du 19 avril 2023 , maisrevient se montrer un peu plus. Il s’agit d’un jeu d’aventure plateforme dans lequel on dirige un mignon petit chat dans une énorme ville. Loin d’un réalisme à la Stray, le studio Double Dagger Studio a plutôt opté pour un style cartoon, avec des petites missions ici et là pour que notre petit chat retrouve sa maison. Perso, j’ai testé la démo sur Steam l’an dernier, et j’avais trouvé ça cool pour un si petit studio. Donc à surveiller, surtout qu’il sort leOn monte d’un cran avec le nouveau jeu de WayForward Technologies, Inc. (Shantae, River City Girls, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp), qui s’appelle. On retrouve un peu ce que sait faire le studio, à savoir un jeu d’action-aventure en 2D, avec peut-être une pointe de Metroidvania. Honnêtement, ça ne m’enchante pas plus que ça… Je préfère la direction artistique de leurs anciens jeux. Pas de date précise, maisDisponible sur PC depuis quelques mois,débarque évidemment aussi sur Switch. Il s’agit d’un petit jeu 2D d’aventure et d’exploration façon monochrome Game Boy, dans lequel on incarne un Android. Ça a l’air très narratif, puisqu’il n’est nullement question de skill, mais plus de découvrir notre personnalité (enfin, celle que le docteur qui nous a créé avait décidé de nous donner), ce qui promet plusieurs fins possibles. C’estPetite équipe de 4 personnes et un joli chien pour présenter. Un petit jeu à la cool dans lequel il est question de gérer une boutique d’autocollants. Honnêtement, je ne suis pas certain d’être la cible, mais si vous avez l’âme créative, peut-être que cela peut vous brancher. DéjàChangement d’ambiance totale avec, qui se présente comme un jeu d'action et de plateformes en 2D où il faut tout péter. Limite ça me rappelle Wario Land: The Shake Dimension (en moins bien, faut pas déconner). C’est prévu pour le, puis plus tard sur d’autres supports.Et voici un jeu de plateformes et d'escalade à la première personne, et j’en suis limite à me demander pourquoi c’est pas en VR. D’ailleurs, il est aussi prévu sur Steam, mais sans mode VR. Bref, l’idée globale derrièreest de se balader, de discuter avec les différents personnages ici et là, de faire quelques activités sous forme de mini-jeux, etc. C’est prévuAttendu depuis sa première présentation en 2022,se remontre encore une dernière fois : esthétique soignée, tant par le graphisme que par la musique, ambiance noire d’un vieil hôtel quelque part en Europe… Personnellement, j’adore, surtout que la base du jeu est organisée avec un peu plus de 100 casse-têtes (faits main, et par une IA à la con). Si vous aimez les énigmes, rendez-vous leParlons un peu de, un titre proposant une atmosphère un peu zen sur une planète inhabitée. Ou plus habitée ? Bah oui, le but sera de se balader à coup de jetpack dans ce monde tout en 3D, pour découvrir un peu les mystères de cette planète. Si vous aimez, une démo est disponible dès maintenant sur l’eShop de laDéjà disponible sur Apple Arcade depuis l’an dernier,(ou TMNT Splintered Fate) ira donc voir si les pizzas sont meilleures sur, et donc plus tard sur d’autres plateformes. Encore une preuve de la bonne (ahah) santé de l’Apple Arcade. Bref, cette fois-ci, pas de beat’em up, mais du roguelike. Du classique même, puisqu’il est question de traverser des mondes reliés par des portails dimensionnels pour libérer Splinter des griffes du Clan des Foot.Petite licence qui fait son chemin,propose cette fois-ci une aventure orientée vers les océans, avec des pirates et donc des combats sur des navires. Honnêtement, la formule change assez peu des deux autres épisodes, et c’est toujours jouable seul ou en coop locale. Ce sera disponnible surChangement de style avec un titre mixant casse-têtes et broderie. Oui, fallait trouver le point commun, mais le tout petit studio Lykke Studios a trouvé la bonne idée. On pourrait presque assimiler ça à du sudoku un peu bizarre. Bref,estet sinon déjà sorti sur Apple Arcade.