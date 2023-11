Indie World du 14/11/2023 : le gros résumé

Comme d’habitude, Nintendo nous a prévenu à l’arrache pour la diffusion d’un Indie World, que l’on peut placer dans la catégorie des Nintendo Direct focalisé sur les jeux indépendants. Et comme d’habitude, j’avais autre chose de prévu. Donc si comme moi, vous avez une vie sociale, voici le gros résumé !

Shantae Advance: Risky Revolution

Core Keeper

On Your Tail

Howl

The Star Named EOS

Backpack Hero

Blade Chimera

A Highland Song

Moonstone Island

Death Trick: Double Blind

Outer Wilds: Archaeologist Edition

D'autres jeux en approche !

Alors ça, on ne l’avait pas vu venir, mais Shantae fait son grand retour avec, qui fera office de suite directe à l’épisode sorti sur Game Boy Color en 2002. Cette fois-ci, pas besoin de trouver un éditeur pour WayForward , qui avait galéré à l’époque pour en trouver un et sortir ce jeu sur GBA. Pas grave, et même s’il aura fallu attendre plus de 20 ans pour voir la suite, la voilà venir pour 2024. Le charme est toujours là (au passage, je ne peux que vous conseillez aussi de faire les autres épisodes), même si on peut se dire qu’il s’agit presque d’un portage un peu simpliste techniquement. Ce jeu est attendu sur Switch évidemment, mais aussi sur PS4, PS5, PC et, plus farfelu, en cartouche GBA avec l’aide de Limited Run Games.S’il va forcément taper dans l'œil de beaucoup de monde,est, pour moi, le style de jeu un peu trop bouffe-temps sans réel scénario ni aventure. Faut dire que le but est tout de même d’explorer une caverne infinie, blindée d’objets et de ressources pour du craft, de créatures pour les combats, le tout jouable de tout seul, jusqu’à 8. On va dire que le jeu de Pugstorm n’est pas forcément mon truc, mais qu’il trouvera probablement du monde cet été 2024 sur Switch, mais aussi PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.C’est parti pour la simulation de vie, avec des enquêtes, des énigmes, des moments relaxants, et des d’animaux anthropomorphes tout mignon. Dit comme ça, ça fait genre blasé, mais en fait,a l’air plutôt chouette et c’est une équipe italienne,Memorable Games, qui nous propose tout ça ! Il sera disponible courant 2024 sur Switch et PC.Probablement l’un de mes coups de cœur artistique de cet Indie World,nous propose une conte folklorique tactique au tour par tour se déroulant à l'époque médiévale. En plus d’être très joli, ça a l’air extrêmement poussé sur la tactique, puisqu’il faudra prévoir jusqu’à six coups à l’avance pour se défendre face à des bêtes sauvages. Je garde ça du coin de l'œil, et c’est disponible dès maintenant sur l’eShop pour 14,99€, mais aussi sur Steam. Pour les PS5, Xbox Series et Epic Games Store, il faudra patienter jusqu’au 23 janvier 2024.Un petit point & clic, ça faisait longtemps ! Silver Lining Studio nous propose leur nouveau jeu,, décrit comme étant un jeu d’aventure et d’énigmes narratif. Bref, un point & clic. Faut pas nous la faire, on sait ! Cependant, l’idée étant de mettre en avant la photographie pour y trouver des détails et autres énigmes. À garder en wishlist, parce que ça sort au printemps 2024 sur Switch et Steam.Cette présentation manque de roguelike et de construction de deck non ? Et bienest là pour combler ce manque. Bon, ça ne réinvente pas la roue, mais l’idée de “bien ranger ses affaires” est plutôt cool. Par contre, il semblerait que ce soit un titre à ranger dans la catégorie “il faut beaucoup de temps”, parce qu’il nous promet des niveaux générés aléatoirement, 800 objets et plus de 100 ennemis. C’est prévu dispo sur Switch et un peu partout ailleurs.On change de lieu direction un Osaka du futur à base de cyberpunk dystopique avec, une sorte de Metroidvania qui, bizarrement, me branche à mort ! Ya des dragons chelous, le personnage a une énorme épée et une animation plutôt soignée. Il est prévu pour le printemps 2024 en exclusivité temporaire sur Switch, mais aussi sur Steam, et probablement partout ailleurs ensuite.Sortez la petite musique “le personnage se bat pour gravir les montagnes, parce que la vie est dure” et bienvenue à, développé par inkle , un jeu qui parle de sentiments, des montagnes de l’Ecosse, des petits animaux dans la nature, le tout avec une direction artistique proche du dessin animé et une bande son composée par Laurence Chapman. N’en jetez plus, je suis la cible.C’est disponible le 5 décembre sur Switch et Steam.Et c’est reparti pour du jeu d’exploration avec des environnements générés de manière procédurale, dans une sorte de simulation de vie, avec des trucs à collectionner, des donjons, des decks, etc. Bref, on a déjà vu ça 150 fois. Mais si jamais c’est votre truc, sachez queest déjà disponible sur Steam depuis septembre, et qu’il arrive sur Switch courant 2024.On arrive à la fin de ce Indie World et on fait un petit détour par le cirque ambulant de Morgan, un incroyable spectacle, sauf que depuis quelques temps, la disparition de Hattie, sa vedette, commence à poser problème. Vous vous doutez bien,est un jeu d’enquête, développé par Misty Mountain Studio. Ca a vraiment de la gueule et comme beaucoup de jeux, ça file en wishlist en attendant la sortie sur Switch courant 2024. C’est aussi prévu sur PC et probablement sur d’autres consoles.Enfin, le gros morceau ! Sorti en mai 2019 sur PC, Xbox One et PS4, et même donné gratuitement à l’époque si on regardait l’E3 2019 via Mixer sur sa One (c’est comme ça que je l’ai eu…), Outer Wilds débarque enfin sur Switch, sous la forme de. Compliqué de présenter ce jeu pour moi, puisque depuis 2019, il traine au fond de mon backlog, alors qu’il s’agit d’une sacré pépite. Allez, c’est peut-être l’occasion de s’y lancer réllement. Et si jamais vous le voulez sur Switch, il ne faudra pas patienter très longtemps, puisque sa date est fixée au 7 décembre sur l’eShop, et en physique courant 2024.C’est parti pour le “on a plus le temps, faut tout mettre”. On y découvre(printemps 2024),(disponible),(février 2024),(printemps 2024),(disponible),(courant 2024) et enfin,(30 avril 2024).