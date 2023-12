Fortnite monte dans les tours

Après toutes ces années, on pensait, naïvement, que Fortnite continuait pépouze son petit bonhomme de chemin, confiant dans un contenu sans cesse renouvelé auprès d’un auditoire souvent jeune, mais friand de ce qu’il propose. Entre Passe de Bataille, mode Créateur, Battle Royale avec ou sans construction, concerts en live, saisons, chapitres, V-Bucks à gogo, il y a de quoi être un brin largué. Un peu par paresse, c’est plus simple de suivre d’un œil distrait ce qu'Epic Games offre, et c’est rassurant de se dire que de toute façon, on n’est pas le public.

Rocket Racing

Fortnite Festival

Lego Fortnite

Dernièrement, n’écoutant que notre courage et notre envie de combler ce fossé générationnel entre nous (qui regardons Carmack et Romero parler du bon vieux temps ), et eux (qui incarnent Eminem pour tirer à la k4L4Sh sur des Peter Griffins ), nous avons relancé ce bon vieux Fortnite. Et quelle baffe. Alors que tous les GAFAM s’évertuent à coup de milliards à créer le Multiverse, il est en train d’apparaître là, sous nos yeux.Pour en revenir au découpage de ce jeu service, celui-ci est divisé en Chapitre, qui eux-mêmes sont subdivisés en Saisons. Pour la faire « simple », chaque Saison affine et amène un peu de contenu, tandis que chaque Chapitre apporte des changements drastiques, qui dessinent la ligne éditoriale long terme pour le titre. On pense notamment au fameux évènement « Trou noir » qui avait fait disparaître dans un phénomène cataclysmique la première carte du jeu pour en introduire une nouvelle quelques jours plus tard. Bref, depuis le trois décembre, Fortnite a clos le Chapitre 4 pour entrer dans le Chapitre 5 de son histoire.Et cette fois, l’intention d’aller chercher Roblox sur son propre terrain, si elle était en filigrane, s’affirme ici pleinement. On ne va pas davantage s’exprimer sur le Battle Royale (qui semble héberger de manière officielle et permanente un mode Sans Construction, sûrement pour éviter que d’autres gamins soient traumatisés par ce genre de gameplay), parce que ce n’est pas ce qui nous importe dans ce papier. Ce qui nous intéresse, finalement, c’est tout le reste.La présentation tout d’abord : depuis le Chapitre 3, au lancement, le menu ne donne plus directement sur le mode Battle Royale, mais sur une interface qui propose une quinzaine de modes de jeu, certains officiels, d’autres parmi le million (!) de modes crées par la communauté . En un clic, on rentre dans cet univers de jeu là, et on va pouvoir y inviter nos amis. Cette récente mise en page semble opportune, car pour ce nouveau Chapitre, Epic Games a visiblement décidé de passer à la vitesse supérieure en offrant plusieurs expériences ludiques dans Fortnite, qui devient naturellement une plateforme; un jeu service. Nous allons rapidement présenter les plus gros poissons de cette galaxie en expansion.Un nouveau mode « course » tout d’abord, baptiséet développé par Psyonix , les créateurs de Rocket League , rachetés en 2019. Ici, pas question de mettre un ballon dans un but à l’aide d’un bolide télécommandé. On abandonne la niche que symbolise Rocket League pour aller vers un jeu de course plus consensuel. Néanmoins, tous les attributs de la voiture sont là, la vitesse aussi. On va pouvoir se booster comme un dingo, rouler sur les murs, faire des sauts jusqu’au plafond, drifter, etc. Le jeu en lui-même à l’air de cibler un public plutôt casual à l’opposé de Rocket League et sa courbe de progression pentue, mais reste très propre dans sa réalisation et ses finitions. Cette rengaine, « Casual, mais très propre », va revenir très souvent.Pour les fans de mélodie et les personnes qui ont assisté aux concerts de Travis Scott et Eminem directement sur Fortnite auparavant, Epic Games à décidé de pousser plus loin en permettant aux joueurs d’être sur scène, et de jouer leurs morceaux favoris dans, développé par Harmonix Music Systems . Le principe est simple : on arrive dans un lobby où l’on va pouvoir sélectionner l’instrument que l’on souhaite jouer (guitare, basse, chant, batterie), puis la musique que l’on souhaite interpréter parmi une sélection d’une quinzaine de titres. C’est chiche pour le moment, mais cela permet néanmoins de monter sur scène pour découvrir de quoi il en retourne. Le cœur du jeu est celui d’un Guitar Hero en coop, mais en bien moins rigoureux. On choisit sa piste, la difficulté, et zou, on est « On Stage » à jouer « Seven Nation Army » avec nos amis. Toujours « feel good », le jeu isole la piste son de chaque joueur, donc vos amis ne vous entendront pas martyriser la ligne de basse pendant le solo. Casual, mais très propre.Enfin, et c’est sûrement le plus gros morceau, ce Chapitre célèbre l’arrivée de. La promesse, c’est de pouvoir vivre une aventure de survie « sandbox » sur une carte générée procéduralement et dont toute la direction artistique va puiser directement dans la licence à bloc de couleur. À ce niveau, on aurait pu s’attendre à un monde constitué uniquement de briques. En pratique, on est plus proche d’un Valheim que d’un Minecraft, à savoir que le côté construction se retrouve un peu en retrait en faveur de la survie et l’exploration. Si ce n’est pas du côté des mécaniques qu’il va surprendre (Découverte, Collecte, Fabrication et rebelote), la rencontre esthétique entre Fortnite et Lego contribuent à donner un vrai charme visuel à l’ensemble. Comme dans Fortnite, le soft sert ici de vitrine technologique a un moteur qui n'a déjà plus grand chose à démontrer au grand public : les levers et couchers de soleils sont magnifiques, ça tourne très bien.Côté progression, le joueur va pouvoir revendiquer une zone et en faire son « village », accueillir des PNJs, en faire des compagnons d’aventures ou des récolteurs de ressources. Enfin, un peu plus loin, il va pouvoir utiliser le moteur physique pour laisser libre cours à toutes ses fantaisies. Dommage que quelques problèmes d’ergonomie viennent ternir le tableau… Le système de construction se veut somme toute un poil trop restrictif (on ne peut pas créer bloc par bloc comme on pourrait dans Minecraft , mais on doit plutôt se contenter de blueprint ou de murs entiers) et placer soi-même les toitures tourne vite au calvaire. Une fois de plus, le ressenti global du jeu est au diapason des autres entrées : casual, mais très propre.