Fact'Or 2024 : Fougère

Mon année 2024 a été riche en événements plus ou moins prévus, avec une bonne dose de chaos par dessus ! Mais ça ne m'a pas empêché de passer un temps absurde devant mon PC à jouer à tout un tas de trucs. Et voilà la liste de ceux qui me sont restés en tête.

Fact’Or du jeu qui me fait jouer à un genre que je déteste d’habitude

Fact’Or du boulot après le boulot

Fact’Or de la nostalgie et les lunettes teintées de rose

Fact’Or du jeu multi qui brise les relations entre amis

Fact’Or du studio qui a compris comment faire des DLC



Fact’Or de la profondeur que tu ne vois pas venir

Fact’Or du jeu qui fait du bien

Fact’Or des pierres et des roches



Fact’Or du jeu auquel je joue depuis plus de 15 ans



Fact’Or du meilleur jeu de l’année

Les jeux vidéo, c’est un peu comme la bouffe pour moi : j’aime tout, avec quelques exceptions. Niveau JV, ce sont les jeux de sport, de combats et de voitures que j’évite pas mal. L’année dernière, je suis tombé amoureux de Sifu, et cette année, c’est Pacific Drive qui m’a fait mentir. Hâte de voir à quel jeu de sport je vais jouer l’année prochaine. Donc, Pacific Drive, un petit jeu de survie post-apocalyptique au volant d'une voiture personnalisable, dans un environnement plein d'anomalies à la Stalker. L’ambiance est folle, le gameplay fantastique, la musique magistrale. Bref, un bon petit jeu comme on aimerait en voir beaucoup plus.Des tapis roulants, des usines qui ronronnent, des trains qui sifflent, des tubes qui glougloutent. Bref, le rêve de tous les joueurs qui aiment la gestion et la production d’objets à l’échelle industrielle. La version finale du jeu était à la hauteur des promesses faites dans l’accès anticipé et j’ai rarement été aussi satisfait cette année que quand j’ai pu enfin dire “j’ai terminé Satisfactory” (grâce aux copains de l’EHPAD, ils se reconnaîtront).Homeworld 1 et 2 sont des jeux qui ont une place spéciale dans mon cœur. J’y ai joué jeune, j’y ai découvert la Hard SF, et j’ai toujours regretté de ne pas voir d’autres jeux de stratégie essayer de suivre cette voie. J’étais donc plus que ravi de pouvoir jouer à Homeworld 3 quand il est sorti. Est-ce que c’est un bon jeu ? Pas vraiment. Est-ce que j’ai adoré y jouer ? Complètement.Pas besoin de présenter le jeu, il a fait assez couler d’encre cette année. Ça reste une des meilleure expérience coop de ces dernières années pour moi, et je le réinstallerais pour jouer une aprèm avec des potes sans aucun souci.Je pense que ça se passe d’explications. Shadow of the Erdtree va rejoindre le panthéon des rares DLC pratiquement indispensables une fois que vous avez joué au jeu de base.Tactical Breach Wizard se vend comme un jeu dans la pure tradition des squad tactical, avec un twist fantastique. Niveau gameplay, on est sur quelque chose de solide, avec de la rejouabilité, de la difficulté, des challenges optionnels. Donc, le contrat est déjà rempli. La surprise, c’est le scénario et les personnages, qui sont formidablement bien écrits, et qui se dévoilent dans les meilleurs dialogues écrits cette année. Bref, une petite pépite surprise comme on les aime.Je ne sais pas ce que j’attendais d’Hades II, mais j’étais impatient qu’il sorte. Et j’y ai trouvé exactement ce que je cherchais : quelque chose de familier mais de différent, qui propose de la nouveauté dans un univers déjà connu. Bref, j’y ai passé un super moment, et c’est toujours de la bombeRien de bien sorcier : maintenant, quand je veux écouter des podcasts ou regarder des vidéos qui font plus de trois heures, je joue à DRGS à côté. Et j’ai hâte de voir d'autres jeux dans l’univers étendu de Deep Rock Galactic !J’ai une réputation à tenir, qu’est ce que vous voulez ! Donc oui, je joue toujours à EVE Online et oui, je m’y amuse toujours autant. Le jeu continue d’être mis à jour régulièrement, et les joueurs sont toujours en train de faire vivre l’univers de New Eden de manière active. Qu’est-ce que vous voulez de plus ?Je l’attendais avec impatience, mais je n'avais pas vu venir la claque que m’a collé Stalker 2. Je pourrais parler des heures du gameplay sans compromis qui m’a pris aux tripes, mais c’est vraiment l’ambiance du jeu qui m’a marqué. L’onirisme décrépit qui se dégage de la Zone à quelque chose d’hypnotisant, et j’ai bien l’intention de retourner l’explorer de fond en comble une fois que quelques patchs et des mods un peu velus seront sortis.