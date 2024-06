Day of the Devs 2024, le résumé en toute indépendance

Le Day of the Devs, c'est la petite curation bi-annuelle de jeux indés par le GOAT Tim Schafer, et si la qualité est variable entre les éditions, 2024 est un joli cru.

Son développeur en parle comme un point & click rétro-moderne qui reprend ce qui faisait le succès des jeux des années 90, tout en enlevant la pénibilité du jonglage entre les objets dans un inventaire. A la place, le jeu vous enverra souvent fouiller dans votre esprit à la recherche d'idées et indices glanés ailleurs, à la manière d'un tableau mental d'un détective. Une BO envoutante, une direction artistique originale, on n'en sait pas plus sur son histoire, mais Phoenix Springs a quelque chose qui donne envie d'en savoir plus. Sortie le 16 septembre sur PC.Après l'excellent Road 96, et sa préquelle décevante, Digixart change d'univers avec Tides of Tomorrow , un jeu d'aventure à la première personne dans lequel les fantômes du passé viendront nous aider en nous indiquant de nouvelles voies à suivre, qui faconneront les choix qui nous serons proposés. On en sait pas beaucoup plus si ce n'est que le jeu est une nouvelle fois édité chez Deep Silver. Koira est l'un des jeux édités sous la houpette de Don't Nod. Dans ce titre développé par le studio belge Tolima, on prendra les commandes d'une fillette perdue dans une forêt hivernale. Elle rencontrera bientôt un petit toutou et les deux devront survivre dans des environnements dans lesquels les interactions passeront par la musique. Une démo du jeu sera disponible cet été sur Steam.Si vous vous demandez à quoi peut bien ressembler la vie d'un vétérinaire, une fois le zoo fermé, vous n'allez pas être déçus. Zoochosis est un FPS horrifique dans lequel vous devez sauver les animaux qui semblent avoir des mutations génétiques les transformant en créatures inspirées par Lovecraft. On devra manipuler une foule d'outils pour analyser ce mal et trouver un remède tout en évitant de se faire bouffer dans cette nuit pas comme les autres. Sortie cet été sur PC.Encore un jeu qui mélange les genres. Arranger est un RPG unique dans lequel on déplace l'aventurière Gemma en la faisant glisser sur une ligne. Tous les objets et autres personnages bougent en même temps et bouclent de l'autre côté de l'écran, arrivé au bout de la ligne. On doit donc se déplacer comme dans un taquin en alternant haut-bas et gauche-droite pour avancer. Le jeu démultipliera les puzzles liés à cette mécanique et les développeurs nous promettent de ne jamais abuser des mécaniques trop longtemps. Arranger sort le 25 juin prochain sur PS5, Switch, PC et Netflix (oui, Netflix).En voilà un jeu parfait pour ceux qui vivent tout à 100 à l'heure. Dans While Waiting , la centaine de tableaux hilarants préparés par les développeurs vous demanderont d'attendre pour compléter les challenges du jeu. Par ex. attendre que le feu passe au rouge, attendre qu'un logiciel veuille bien répondre, ou que la pluie s'arrête. Histoire d'être dans le thème, il va falloir patienter car le jeu n'a pas encore de date de sortie, mais il passera par la case Steam, évidemment.Et voilà pour notre petite curation. Si vous souhaitez voir les autres jeux présentés, vous pouvez retrouver la totalité du Day of the Devs ci-dessous.