Zelda : à fond dans la ligne du temps mais pas trop

Les fans de Zelda se divisent en deux catégories. Il y a ceux qui tentent d'établir une cohérence entre les différents épisodes et ceux qui rigolent à l'idée que ça existe. Je suis dans la deuxième catégorie, mais je suis fasciné par les petites mains qui tentent d'établir un canon (ou plutôt un Ganon. Ah ah ah !). Pourtant, apparemment, ce dernier existe chez Nintendo. Ou presque.À l'occasion du Nintendo Live 2024 à Sydney, l'entreprise japonaise a montré la frise chronologique officielle des Zelda. Elle se trouve ci-dessous. On vous laisse débattre sur la cohérence de l'ensemble mais elle a au moins le mérite d'inclure les épisodes produits par Capcom. Par contre les jeux CD-i et ceux de Koei Tecmo peuvent aller se faire voir. On notera juste que Nintendo a collé à part Breath of the Wild et Tears of the Kingdom en se rendant compte qu'il n'y avait aucune chance de les intégrer au reste. Le prochain Zelda, Echoes of Wisdom , sort le 26 septembre et semble aussi choupi qu'inventif.