Une première bande-annonce pour The Last of Us (la série)

HBO s'est enfin décidé à nous montrer à quoi ressemblera sa série tirée de The Last of Us , qui arrivera l'année prochaine, avec une première bande-annonce. On veut bien croire que Pedro Pascal et Bella Ramsey feront de bons Joel et Ellie, que la série sera respectueuse du matériau de base et que suffisamment de pognon a été mis dedans pour que ça ne fasse pas trop cheap, mais on se demande encore si sa simple existence est vraiment justifiée et si elle aura quelque chose de plus à nous montrer que simplement "la même chose que le jeu, mais en vrai". On verra bien l'année prochaine et pour nos quelques lecteurs français, on ne sait pas encore si elle sera diffusée chez nous, mais on ne doute pas que vous trouverez bien un oncle d'Amérique pour enregistrer les épisodes et vous envoyer les VHS par la Poste.