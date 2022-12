Une nouvelle bêta fermée pour Street Fighter 6

La vie c'est nul, le monde est pourri, vous voulez extérioriser votre rage mais vous n'avez pas non plus envie de finir au poste parce que vous êtes descendu dans la rue pour mettre des bourre-pifs à tous les gens que vous croisez ? Il y a peut-être une solution à cet épineux problème : vous inscrire pour participer à la prochaine phase de bêta fermée de Street Fighter 6 , qui aura lieu sur PC, PS5 et Xbox Series du 16 au 19 décembre. Il vous suffit d'un compte Capcom ID relié à la plateforme de votre choix, et de croiser les doigts pour être sélectionné. Et si jamais ce n'est pas le cas, ça vous fera toujours une raison de plus pour revenir à votre première idée et descendre dans la rue pour mettre des bourre-pifs, et tant pis pour les conséquences.