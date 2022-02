Úne daube de plus en streaming : Bioshock

Netflix et Take-Two Interactive sont tout fier d'annoncer qu'ils vont co-produire un film Bioshock. Après tout pourquoi pas. L'univers est génial, il y a un twist scénaristique sympa et le héros est quasi-muet et on ne voit pas son visage donc ils peuvent prendre n'importe qui. Par contre s'ils adaptent aussi Bioshock Infinite et qu'ils ne choisissent pas Ana De Armas pour Elizabeth, je met le feu aux studios.C'est la troisième tentative pour adapter le jeu en film. La première avait pour réalisateur Gore Verbinski (Pirates Des Caraibes) mais a été abandonnée car elle était trop chère. La seconde aurait du être réalisée par Juan Carlos Fresnadillo (28 Semaines Plus Tard) mais a été tuée par Ken Levine car il ne partageait pas la vision du réalisateur.A noter que Ken Levine n'aura plus son mot à dire vu qu'il ne bosse plus pour Take-Two. Apparemment son nouveau projet dans son nouveau studio Ghost Story Games n'irait nulle part alors que le jeu n'a même pas encore été annoncé.