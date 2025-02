Une date pour Wreckfest 2

Les jeux de course, c'est bien. Les jeux de course arcade, c'est encore mieux. Les jeux de course arcade où on peut défoncer ses adversaires, c'est le pied et c'est là-dessus que Bugbear a fondé sa réputation. Ils bossent sur Wreckfest 2 qui arrive en évaluation précoce sur Steam le 20 mars. On nous promet un nouveau moteur de destruction, des tonnes de possibilités pour customiser sa caisse, du multi jusqu'à 34, des circuits avec de la circulation, le support des mods...C'est publié par THQ Nordic qui est aussi l'éditeur de Wreckreation , le Trackmania avec des collisions par des anciens de Criteron. On n'est sans nouvelles du jeu depuis août 2023, ce qui ne présage rien de bon. Si vous êtes en manque, donnez sa chance à Trail Out qui se veut être le successeur spirituel de FlatOut. Ce n'est pas le jeu du siècle mais ça a l'air très débile, c'est blindé de contenu et il y a même du multi en écran partagé. Il est souvent en soldes en plus