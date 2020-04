Un standalone surprise pour XCOM

Parmi les choses dont je suis peu fier se trouve ma première partie d'XCOM 2 qui s'est terminée par un échec cuisant après 25H de jeu parce que je n'avais pas récolté assez de points d'intelligence. Mais apparemment tout est bien qui finit bien car les aliens finissent par quitter la Terre. En tout cas, les chefs. La piétaille reste sur Terre et se met à cohabiter avec les humains.5 ans plus tard, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes au coeur de la City 31 mais une organisation secrète tente de mettre fin à cette paix précaire. Heureusement, la ville peut compter sur la Chimera Squad que vous commandez, une troupe d'élite composée d'agents humains et aliens. XCOM: Chimera Squad est un standalone qui propose une toute nouvelle campagne solo avant tout pensée pour l'action directe qui comporte quelques nouveautés de gameplay comme la possibilité d'enfoncer les portes et celle de réorganiser les tours de combat. Le plus beau dans l'histoire est que le tout sortira dans 7 jours à moins de 10 euros si vous achetez le jeu avant le 1er Mai