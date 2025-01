Un PC ARMé jusqu'aux dents

Les PCs à base d'ARM ne sont pas une nouveauté. C'était même le cheval de bataille de Microsoft pour 2024. Mais généralement, les bécanes en question sont des PCs portable où tout est soudé. Pourtant ce n'est pas une fatalité. Gigabyte et Asrock vendent des cartes mères conçues pour les processeurs ARM Ampere Altra . Vous pouvez même acheter le combo CM + CPU chez Newegg et si les $2349 vous semblent excessifs, on parle d'un CPU à 128 coeurs. La CM dispose d'un vrai socket et supporte la DDR4, les SSD NVMe, une alimentation ATX et les cartes PCIe y compris des cartes graphiques dernier cri d'Nvidia et AMD.Si vous avez la flemme de faire votre propre bécane, vous pouvez en acheter une toute faite chez System76 . Histoire de voir ce que la bête a dans le ventre, Phoronix l'a comparé à un Threadripper 7980X (64 coeurs / 128 threads) épaulé par de la DDR5. Les résultats sont à moitié/moitié en faveur d'Ampere et d'AMD. ​Evidemment, c'est avant tout pensé pour Linux mais vous pouvez aussi installer Windows 11 ARM. Par contre vous perdrez le support du GPU mais ça n'empêche pas de lancer ce bon vieux Cinebench 2024. C'est ce qu'a fait Jeff Geerling et il obtenu un score de 5003 (le TR 7980X tape les 5531).Mais il y a deux grosses différences. La première est que le CPU d'Ampere consomme en moyenne 138W avec une pointe à 252 contre une moyenne de 265 avec une pointe à 361W pour le CPU d'AMD. La seconde est le prix. Un TR 7980X, c'est $4800. Sans la carte mère qui ajoute au minimum $600. Ne vous attendez pas par contre à des performances délirantes en simple coeur donc ce n'est pas un CPU pour le jeu mais le fait qu'on puisse monter sa propre bécane ARM en achetant des pièces détachées standardes montre le chemin parcouru aussi bien au niveau du support matériel et logiciel.