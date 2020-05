Un an et du hand tracking pour l'Oculus Quest

Il semblerait que Facebook soit très heureux de l’écosystème Oculus . Et pour fêter le premier anniversaire de l’ Oculus Quest , la boite au logo bleu a publié un post de blog , dans lequel on s’aperçoit assez rapidement que la VR s’est tranquillement installé dans les foyers, avec plus de 100 millions de dollars de dépensé depuis un an sur le store, si on ne compte uniquement que les jeux et applications disponibles pour le Quest.Plus de 20 titres ont dépassé le million de dollars de recette, et 10 jeux dépassent tranquillement la barre des 2 millions. On y retrouve excellent Moss , l’électo boom boom Pistol Whip et évidemment, SUPERHOT VR . On aurait aimé un peu plus de détails, mais c’est déjà pas mal de savoir que les bons jeux RV se vendent relativement bien sur Oculus. Au passage, SUPERHOT VR est vraiment le fer de lance de la VR, puisqu’il a dépassé les 2 millions d’exemplaires toutes plateformes confondues, donc sur Steam, Oculus, PlayStation Store et HTC. Et pour enfoncer un peu le clou, le titre de la Superhot Team sera en promo un peu partout dès le 21 mai. Il se place second en termes de ventes derrière le probablement indétrônable Beat Saber (jouez-y, et venez en parler sur Discord !).L’autre grosse nouvelle de Facebook est l’arrivée dusur Oculus Quest. En gros, plus besoin de manettes, tout se fait avec nos petits doigts. C’est encore un peu en beta, mais c’est disponible dès maintenant pour le casque sans-fil via la mise à jour v17, sans comprendre pourquoi l’ Oculus Rift S n’a pas droit d’être à la fête. Et pour voir ce que cela donne, Oculus met en avant ces trois jeux / logiciels.On commence avec Elixir , qui est une petite démo dans laquelle on jouera une apprentie sorcière dans un labo un peu loufoque. Le but étant probablement de servir de tuto, avant de se lancer dans un vrai jeu.La seconde chose à tester est Waltz of the Wizard , qui se met donc à jour avec via son Extended Edition. Il faudra tout de même débourser 9,99€ pour… jouer un magicien. C’est tout de même plus poussé qu’Elixir, donc à voir. The Curious Tale of the Stolen Pets se met aussi à jour et nous fera tout contrôler avec nos petits doigts. Il est à 14,99€ sur le store, mais on peut aussi le trouver sur Steam. Il s’agit là d’un petit jeu de puzzle tout mignon, d’après le studio, l’intégration du hand tracking n’a pas été bien compliquée.Enfin, Oculus tente encore et toujours de pousser sa partie cinéma, avec cette fois-ci Gloomy Eyes (avec la voix de Colin Farrell) et The Line, deux films interactifs, proposant donc du hand trancking.Le reste est déjà moins top, avec l’ajout de 46 maps dans Beat Saber, mais qui ne fonctionneront uniquement après avoir acheté les DLC hors de prix. Ou encore l’intégration de notre nom Oculus dans les Facebook Groups, afin de créer une vraie communauté VR. Et évidemment, Covid-19 oblige, plus personne ne veut retourner au bureau, mais rester en télétravail. Du coup, Oculus met en avant Immersed et Spatial, des applications de travail collaboratifs en VR et en VR/AR. A noter aussi que le Guardian se met à jour sur Quest, le rendant plus performant et ajoutant la détection d’objets.Bref, une année assez riche pour l’Oculus Quest, même si on peut se demander pourquoi le Rift S est souvent mis de côté dans les mises à jour. Moins de ventes ? Probablement.