Ubisoft fête les 20 ans de Ghost Recon à sa manière

Ubisoft vient de clore un petit stream d'une trentaine de minutes pour fêter les 20 ans de la franchise Ghost Recon . Délaissant les intérieurs confinés de Rainbow Six, le nouveau jeu de Red Storm nous proposait de prendre part à des affrontements tactiques sur des cartes beaucoup plus vastes. La série nous offrira plus tard des épisodes assez marquants comme l'excellent Advanced Warfighter qui accompagnait la sortie de la Xbox 360, ou le démesuré Wildlands et sa gigantesque carte de la Bolivie.En guise de petits cadeaux, Ubisoft nous offre le tout premier jeu de la série (uniquement sur PC), un des DLC (Fallen Ghosts) pour Wildlands, et un autre (Deep State) pour Breakpoint . Tout ça se récupère par ici , mais ne trainez pas, vous n'avez que jusqu'au 11 octobre.Puisqu'on parle de Breakpoint d'ailleurs, Ubi a confirmé dans son stream qu'ils ne semblaient pas prêts à arrêter de s'acharner sur son cadavre. Ainsi, une nouvelle extension, Operation Motherland, arrivera début novembre, et cette fois-ci c'est sur des russes qu'on videra nos chargeurs. Voilà qui ferait sûrement verser une petite larme à tonton Tom Clancy.Enfin, pour conclure son stream, Ubi a dévoilé le prochaine épisode de la série, développé par le studio de Bucarest, vu que les équipes parisiennes sont enchainées à leurs bureaux avec interdiction de tourner la page. Il s'appelle Ghost Recon Frontline (A Ubisoft Original) et c'est... un battle royale. Free-to-play. En gros. Le terme BR n'a jamais été prononcé à haute voix, mais du PvP à 100 joueurs sur une grande map, on a quand même une petite idée de ce à quoi ça peut ressembler. Visiblement, les équipes de Bucarest ont passé un peu de temps sur The Division en plus de Calofe Warzone, puisqu'il sera aussi question d'extraire des trucs de la map pour accomplir des missions, avec bien sûr le risque de se les faire barboter par d'autres joueurs au point d'extraction. Si jamais vous avez une quantité infinie de temps à votre disposition, et que vous avez déjà goûté à absolument tout ce que la vie a à vous offrir, vous pourrez toujours vous inscrire pour participer à la bêta PC du bordel