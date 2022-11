Ubisoft débouche les colons

Annoncé en 2018 et repoussé maintes fois, le reboot de The Settlers a une nouvelle date de sortie : le 17 février 2023 sur PC (Ubisoft Connect et Epic Games Store). Au passage, il gagne un sous-titre vu qu'il faut désormais l'appeler The Settlers : New Allies. Le jeu d'Ubisoft Düsseldorf tourne avec le Snowdrop et sortira à terme sur Xbox, PlayStation, Amazon Luna et Nintendo Switch. Un nouveau carnet des devs présente ce qui a changé depuis la dernière béta.