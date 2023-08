Turbo Overkill est sorti d'Accès Anticipé

Vous avez adoré DOOM 2016 et ETERNAL ? Cyberpunk 2077 est trop mou de la fesse à votre goût mais vous avez une terrible envie de néons? Alors vous serez ravis d'apprendre la sortie d'accès anticipé depuis le 11 août de Turbo Overkill , FPS rétro (tellement rétro qu'il y a une démo) et ultra nerveux de Trigger Happy Interactive et édité par les boomers d' Apogee Entertainment Le jeu a été encensé partout où il a été chroniqué et je passe personnellement un très bon moment dessus. Le jeu est actuellement soldé sur Steam à 14,27€ avant de passer à 24.99$ à partir du 18 août. Il est aussi dispo sur GOG et arrivera sur console un jour. Il est "Jouable" sur Steam Deck.