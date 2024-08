Si la Frôoonce a semblé plutôt épargnée par les vagues de licenciements qui tabassent l’industrie vidéoludique mondiale ces deux dernières années, les problèmes de fond, qui eux sont enracinés profondément, subsistent. Chez Microids par exemple, où une enquête de Libé témoigne de conditions de travail moisies, budgets ridicules et calendriers intenables. L’article vaut le détour. Malheureusement, cette ambiance délétère tient plus de la norme que de l’exception…En atteste la lettre ouverte que les employés de Spiders ont fait parvenir à leur direction et au Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo . Les employés du studio parisien, à qui l’on doit dernièrement Steelrising et Greedfall , entament une litanie dont on ne connaît que trop bien les tonalités. Après une grève initiale le 19 janvier 2024 à laquelle leur direction n’a pas donné suite, les conditions de travail au sein de l’entreprise se sont encore dégradées, au point de pousser les salariés à une nouvelle grève, cette fois accompagnée d’une lettre ouverte, signée par 43 des collaborateurs sur les 95 que compte la société. Celle-ci aura lieu la semaine du 2 septembre aux pieds de leurs locaux.Il faut dire que la ritournelle commence à tourner sérieusement en rond, puisque les critiques et les revendications sont souvent les mêmes d’un studio à l’autre : manque de transparence de la direction, problèmes de salaires, croissance non maîtrisée, turn-over démentiel, négations des incidents… La lettre ouverte est disponible à cette adresse et dresse le portrait édifiant d’une entreprise où la bataille entre salariés et direction revêt une nouvelle dimension.Si l’envie vous prend de donner de la résonance à la lutte, vous pouvez joindre les grévistes à comite.action.spiders@framagroupes.org, voire même filer un peu d’argent à la caisse des grèves du STJV sur https://www.stjv.fr/2024/03/caisse-de-greve-du-stjv/ Dans une industrie qui a tendance à prendre, essorer et rejeter les talents à la pelle, on ne peut que saluer le courage de celles et ceux qui se lèvent et luttent pour leur dignité.PS : si jamais vous aviez un doute, le jeu vidéo mondial en tant que marché, lui, se porte très bien, du haut de ses 196 milliards de chiffre d’affaires…