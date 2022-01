Total War: Warhammer III : le Chaos en force

A un mois de la sortie de Total War: Warhammer III , The Creative Assembly a présenté la huitième et dernière (en attendant les DLCs) faction : Daemons of Chaos. Ce sera la cinquième faction chaotique du jeu en plus des quatre déjà connus (Khorne, Tzeentch, Slaanesh et Nurgle). Mais contrairement à ses compatriotes, les Daemons of Chaos ne sont pas liés à un dieu du chaos spécifique. Ils peuvent donc construire des batiments et des unités des quatre factions du chaos.En faisant des choses comme gagner des batailles et construire certains bâtiments, on va pouvoir débloquer des compétences et des nouvelles pièces d'armures pour son héros, le Daemon Prince. Le tout va ajouter une dose de RPG qui devrait en exciter plus d'un. Histoire d'introduire TWW aux nouveaux joueurs, le jeu comprendra un prologue sous forme d'une mini-campagne. A terme et via un patch après la sortie du jeu, la carte de TWW3 englobera celle de TWW2 et celle du premier opus dans une seule géante méga-carte. Total War: Warhammer III sortira le 17 février sur PC (Steam, EGS et Game Pass) et concluera la trilogie qui a débuté en 2016. Mais selon The Creative Assembly, ce n'est pas la fin de la collaboration entre TCA et Games Workshop.