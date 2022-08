Tiger Woods revient faire des piges et un tour

2023

Maitre incontesté, faute de concurence il est vrai, de la simulation de golf, la série PGA Tour de 2K Games va faire son retour cette année avec le bien nommé PGA Tour 2K23 . Toujours réalisé par HB Studios , le jeu nous proposera une nouvelle fois de faire rentrer une petite balle blanche dans des trous en mettant des grands coups de barre de fer dedans, sur des parcours du monde entier toujours verts et bien entretenus car dans le monde idéal des jeux vidéo, la sécheresse et le réchauffement climatique n'existent pas. Ce crû2K23 sera aussi l'occasion pour Tiger Woods de faire son grand retour sur une boite de jeu, presque dix ans après sa dernière apparition, puisqu'il fera partie des quelques joueurs pro que l'on pourra affronter ou incarner. La première vidéo du jeu, rythmée par le Return of the mack de Mark Morrison, ne nous montre en revanche pas beaucoup d'images du jeu, mais le peu que l'on aperçoit ne semble pas montrer une grosse amélioration des graphismes depuis le dernier épisode.PGA Tour 2K23 arrivera le 14 octobre sur PC, Xbox et Playstation anciennes comme nouvelles, et proposera trois éditions différentes, de 60 à 120€ (2K aime bien l'argent, mais ça les joueurs de NBA 2K le savent déjà) avec plus ou moins de goodies virtuels. Quant à ceux qui précommanderont le jeu, quelle que soit la version, ils se verront offrir la possibilité de jouer avec Michael Jordan.Enfin, on rappelle que si la série de 2K était pour l'instant à peu près tranquille, la concurrence est actuellement en train d'aiguiser son fer 7 et que le EA Sports PGA Tour d' Electronic Arts arrivera au printemps prochain, à moins bien sûr qu'il ne soit encore repoussé.