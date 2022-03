The Stanley Parable Ultra Deluxe enfin daté

Annoncé en 2018 The Stanley Parable Ultra Deluxe a enfin une date de sortie, bien évidemment fixée au 27 avril. On espère que ces années de développement seront justifiées par du nouveau contenu en masse qui donnera envie de remplonger à ceux qui avaient déjà fait le jeu en 2013. Quant à ceux qui avaient snobé le jeu à l'époque, ils n'auront plus aucune raison de ne pas y aller, d'autant qu'en plus de la version PC, le jeu sera également disponible sur consoles de vieille et nouvelle génération, et sur Switch.