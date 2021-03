SWARM VR s'apprête à faire le grand saut

En beta privée depuis pas loin d'un an, SWARM s'apprête à débouler sur tous les casques Oculus, histoire de ne pas faire de jaloux, puisqu'il sortira le 8 Avril prochain. Et ce FPS VR acrobatique a de nombreux atouts à commencer par sa gestion du swing à la Spider-Man, longtemps grimée, notamment par les deux jeux, mais jamais égalée.Et pour l'avoir testé il y a quelques mois sur Oculus Quest, le jeu est assez saisissant de ce côté-là. Les niveaux de SWARM nous placent dans des arènes pleines de points d'accroche. Il faudra continuellement utiliser ses deux pisto-lassots pour s'y aggriper et tirer vers nous les grappins pour "tendre" les câbles et s'élancer dans la direction désirée en utilisant la force centrifuge pour faire des virages plus ou moins sérrés ou relâcher sa prise pour planer un instant avant de repartir dans une autre direction.Les mouvements sont naturels et fluides et la cynétose est quasi-inexistante (c'est d'ailleurs l'une des volontés des développeurs Greensky Games ). Enfin, les 25 niveaux des 5 environnements différents sont bourrés à craquer d'ennemis qu'il faudra dézinguer tout en virevoltant. Un mélange arcade/action cloisonné mais intéréssant donc pour tous ceux qui ont été un peu déçus par les imperfections de Windlands.