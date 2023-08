Star Citizen

(Oups ! Non, ça c’est pour dans plusieurs années) Starfield est dorénavant passé Gold, et les pré-téléchargements vont débuter dans la foulée dès aujourd’hui sur les Xbox Series, sur ordinateur via le Microsoft Store et à partir du 30 août sur Steam. De quoi laisser suffisamment de temps pour pouvoir récupérer les fichiers de 126,1 Go sur consoles et de 139,8 Go sur une bécane avec Windows. Mais ce n’est pas tout, on a également eu le droit à du nouveau.Grâce à une session de questions-réponse, Bethesda Softworks a lâché quelques informations . On ne va pas revenir sur tout, mais sachez que l’achat de propriétés sera possible, qu'il faudra des modules spéciaux pour pouvoir cacher sur votre navire de la contrebande, et que si vous vous faites choper vous aurez trois choix : payer l’amende, essayer de vous enfuir, et en cas d’échec de votre tentative, ce sera la case prison. L’économie quant à elle sera fixe, et il n’y aura pas de variations, mis à part en fonction des compétences de votre personnage.D’ailleurs, celui-ci pourra avoir un passé prédéfini au moment de sa création, comme le fait de pouvoir être tout simplement un nouvel aventurier anonyme. Il y aura quatre compagnons déblocables via la quête principale pour un total de plus de vingt au total, ces derniers pouvant vous aider à gérer une affaire en les payant avec un salaire unique. En dehors des compagnons, vous pourrez également affecter un équipage de PNJ pour votre vaisseau ou pour les avant-postes.Il ne sera pas possible de faire le jeu entièrement sans tuer personne, en revanche plusieurs règlements pacifiques seront possibles. Comme dans plusieurs jeux Bethesda, il vous faudra choisir une faction, avec cette différence notable de pouvoir jouer les agents doubles. Nous n’avons pas tout abordé non plus, bien qu’il doive encore rester pas mal de surprises, car c’est bientôt la fin de l'attente puisque Starfield arrive dans moins de trois semaines, c’est-à-dire le 6 septembre.