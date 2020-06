Star Wars: Squadrons : un MOBA dans l'espace ?

Comme prévu, EA a balancé la première bande-annonce de Star Wars: Squadrons qui ne montre pas un once de gameplay même si certains plans sont rendus avec le moteur Frostbite nous dit-on et sont fort jolis.On en apprend limite plus en lisant la description dans Youtube : ce sera un shoot multi en 5 contre 5 un peu comme X-Wing vs. TIE Fighter à l'époque. La bande-annonce laisse supposer qu'on devra transférer l'énergie entre les trois composantes principales (moteur, lasers, boucliers) et on a pu apercevoir des A-Wing, des Y-Wing, des TIE Interceptors et des TIE Bombers. On devrait voir du gameplay Vendredi lors du EA Live . C'est Motive qui développe et cela sortira le 10 Octobre.