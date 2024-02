Star Citizen en alpha, No Man's Sky en omega

On pensait que No Man's Sky était passé en mode maintenance afin qu'Hello Games se concentre sur Light No Fire mais le studio anglais a pris le temps de sortir une nouvelle mise à jour pour leur space opera. Baptisée Omega , elle ré-imagine de de fond en comble les Expéditions du jeu. Au passage, elle améliore la fin, ajoute la possibilité de pouvoir voler et piloter des cuirassés pirates, corrige des problèmes d'interface...On ne sait pas si c'est la mise à jour ultime mais ça conclurait les choses en beauté. Comme d'habitude le jeu est à moitié prix pendant une semaine.