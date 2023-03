Square Enix éteint la lumière chez Luminous Productions

Créé en mars 2018 avec d’anciens employés de Square Enix ayant travaillé sur Final Fantasy XV , le studio Luminous Productions fermera bientôt ses portes pour être totalement absorbé par Square Enix dès le 1er mai 2023. Retour à la case départ comme on dit.Concrètement, leur premier et dernier jeu, Forspoken , n’a pas vraiment fonctionné comme souhaité par Square Enix. Certes, la technique est là, mais un joli jeu n’en fait pas forcément un bon jeu. De fait, Forpsoken n’a pas arrêté de se prendre des murs depuis sa sortie le 24 janvier et les ventes ne sont pas au rendez-vous.Et on commence à bien connaître Square Enix, poussant les objectifs peut-être un peu trop haut et se cassant les dents plusieurs fois. On se souvient de cette décision de revendre Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Montréal , juste parce que les objectifs de Marvel's Avengers ou Marvels Guardians of the Galaxy n’avaient pas été au niveau. Du coup, c’est presque une bonne nouvelle pour les employés de Luminous Productions, de ne pas être revendu pour un Mars et un bol de cacahuètes.Mais à la lecture du communiqué de presse , on pourrait presque se méfier et attendre encore quelques semaines, avant de voir qu’au final, les 150 personnes de Luminous Productions n’ont pas tous fait le voyage.