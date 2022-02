En plus des quatre tortues et de April O'Neil, le Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (merci le titre à rallonge, ça permet de remplir facilement une news qui serait sinon bien courte) de Tribute Games et DotEmu aura droit à un sixième personnage jouable, en la personne évidemment de Master Splinter, le rat en kimono. Ce beat 'em all à la 2D colorée et superbement animée doit arriver sur PC et consoles plus tard dans l'année.