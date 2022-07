Spider-Man Remastered : des détails sur la version PC

Annoncé à la surprise générale durant le State of Play pré-faux-E3 de Sony , la version PC du Spider-Man Remastered d' Insomniac Games a droit aujourd'hui à une présentation en détail de ce qui sera au menu de cette superior version tant attendue : ray-tracing encore plus poussé que sur PS5, DLSS ou DLAA pour les possesseurs de GeForce RTX, framerate débloqué, support des écrans 21:9 et même 32:9 pour les gens avec un très très grand bureau, ombres plus fines... A priori on part sur une version PC plus que solide, ce qui n'est pas surprenant de la part de Nixxes qui signe là sa première commande officielle depuis qu'ils ont intégré le giron de Sony (ils s'étaient quand même fait la main en retapant la version PC de Horizon Zero Dawn, particulièrement sale).En ce qui concerne les configs pour faire tourner tout ça, chacun devrait trouver son bonheur : si les temps sont durs et que vous roulez toujours avec une GeForce 950 et un Core i3 d'il y a huit ans, le jeu s'affichera en 720p30 avec les détails au minimum ; pour du 1080p60 il faudra compter au minimum sur une GeForce 1060 ; et enfin pour être all-in avec de la 4K et du ray tracing dans tous les sens, Sony recommande une GeForce 3080 / Radeon 6950 XT (pas vraiment la même gamme, mais ça s'explique sûrement par le fait que la première peut compter sur son accélération matérielle du RT plus performante mais aussi et surtout sur le DLSS) accompagnée d'un Core i7 12700K / Ryzen 5900x.On rappelle que le jeu sortira le 12 août sur Steam et l'EGS, et on est même désormais fixés sur son prix, un bon 60€, avec des petits bonus pour les optimistes qui précommanderont. On espère qu'après la sortie de ce gros blockbuster, Sony se décidera à officialiser l'arrivée prochaine de Returnal , toujours à l'état de rumeurs pour l'instant, et surtout à nous donner des nouvelles de Uncharted: Legacy of Thieves , annoncé il y a bientôt un an et dont on est sans nouvelles depuis.