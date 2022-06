ACTU Sonic Frontiers sur tout ce qui bouge CBL il y a 47 min par email @CBL_Factor

Sega et IGN continuent de nous montrer du gameplay de Sonic Frontiers avec cette fois une vidéo dédiée aux combats. On y découvre les super-pouvoirs du hérisson et la possibilité de faire décoller les ennemis en faisant des cercles autour d'eux. Le tout n'a pas l'air bien passionnant.