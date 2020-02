Rogueman 30XX

Initialement connu sous le nom d’ Echoes of Eridu lors de sa campagne Kickstarter, 20XX fait peau neuve dans un nouvel opus, 30XX . Exit le rendu de jeu flash, cette fois-ci c’est Glauber Kotaki (Rogue Legacy, Duelsyt, Chasm) qui enfile la casquette de directeur artistique et offre son savoir-faire du pixel-art.Ce sera toujours un Mega Man sauce roguelite, y’aura du co-op et c’est prévu pour toutes les plateformes modernes.