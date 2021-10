Rockstar lève enfin le voile sur la trilogie GTA

Oficialisée il y a quelques jours Rockstar profite de cette journée ô combien symbolique du 22 octobre pour montrer enfin ce que la Definitive Edition de la trilogie GTA III a dans le ventre. On ne va pas se mentir, on n'avait pas de gros espoirs, et on s'attendait presque à revoir les jeux tels qu'ils étaient à l'époque avec juste un support natif des hautes résolutions et du 16:9. Mais au final, on est content d'avoir eu tort.Au travers d'un premier trailer, on peut voir que le travail sur cette compilation remise au goût du jour n'a pas été fait à moitié : bien sûr, il ne faut pas s'attendre à la qualité d'un GTA V ou d'un Red Dead Redemption 2, mais les trois jeux ont quand même été sacrément embellis, avec des textures bien loin de la bouillie floue de la PS2 et des effets de lumières, ombres et réflexions tout ce qu'il y a de plus modernes qui viennent se poser sur les graphismes d'époque. En plus de l'aspect visuel, les contrôles ont été revus pour se rapprocher de ce que propose GTA V, notamment au niveau de la visée, la mini-map fera office de GPS, et les missions échouées pourront être relancées immédiatement. Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition arrivera le 11 novembre en démat sur PC, PS4/5, Xbox One/Series et Switch, avec des versions physiques prévues pour début décembre, et il vous en coûtera 60€.