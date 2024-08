RoadCraft, le poids lourd de la reconstruction

On ne sait pas si c'est pour surfer sur les images des conflits en cours sur la planète, mais l'évolution logique des jeux de camions à gros bras vient d'être dévoilée et s'appelle RoadCraft . Toujours développé par Saber Interactive et édité par Focus , le jeu semble, et c'est tant mieux, être plus une suite à Snowrunner qu'à Expeditions : A Mudrunner Game , qui était plus un spinoff de la série.En tous cas le jeu reprend la formule du transport de cargaisons de l'extrême que Snowrunner avait déjà commencé à étoffer à travers ses 13 season pass en ajoutant des sites nécessitant des matériaux pour être reconstruits.Ici tout le jeu tourne autours de lieux ayant subi des catastrophes qu'il va falloir rebâtir en apportant bien sûr les matières premières, qu'on pourra recycler, mais aussi en utilisant des machines adaptées, rapprochant le titre d'un Construction Simulator de l'extrême. On pourra ainsi remettre sur pîeds des canalisations, ponts, bâtiments et même combler et bitumer ces chemins bourbeux emblèmatiques de la série,On nous annonce quatre cartes de 2 km par 2 km (la même taille que celles de Snowrunner) et un nouveau moteur, proposant de meilleures interactions physiques, même si on en voit très peu dans le trailer. Les graphismes aussi ont l'air plus fins mais je ne sais pas jusqu'à quel point on peut faire confiance au trailer pour avoir une idée du rendu final.On aura à priori le temps d'en reparler car le titre n'a pour date de sortie qu'un générique 2025 sur PC, PS5 et xbox series.