RIP E3 1995-2019

Après Nintendo et Ubisoft, ce serait au tour de Sega et de Tencent d'annuler leur participation au salon selon IGN . D'autres éditeurs songeraient aussi à faire de même. On est entré dans un cercle vicieux : plus il y a d'éditeurs qui abandonnent l'E3 et moins il y a d'intérêt pour l'industrie, la presse et les joueurs de faire le déplacement. Et moins il y a de monde qui va à l'E3, moins il y a d'intérêt pour les éditeurs d'y aller. L'E3 ressemble de plus en plus à un adversaire de Ken Le Survivant après s'être pris un watatatatatata : il ne le sait pas encore mais il est déjà mort.Pour ne rien arranger, l'ESA et ReedPop (l'organisateur de cette édition) semble être totalement à côté de leurs pompes et il y aurait un manque flagrant de communication. Il n'y a qu'à voir le site officiel pour s'en rendre compte : à deux mois et demi du salon, il n'y a toujours pas de liste d'exposants. Au passage, on apprend que seul le South Hall sera ouvert au grand public, le West Hall étant réservé à la presse et à l'industrie. Ce n'est pas une mauvaise idée mais on voit mal qui va payer pour un truc aussi rikiki. Cela tombe bien : les billets ne sont toujours pas en vente