Quelques jeux PSVR 2 de plus

Creed: Rise to Glory – Championship Edition, du bon gros foutage de gueule comme Survios sait les faire. Le jeu de base se finissait en moins de 2H donc devoir repayer plein pot pour un remaster est une mauvaise blague.

Thumper n'a pas connu de version PS VR1 mais il est sorti sur PS4 et le mode VR a été ajouté gratuitement sur la version PC. Certes on parle d'un petit développeur indie mais soutenir ses fans de la première heure aurait été cool.

Rez Infinite. 10 euros pour la version PS VR2. Ca me semble cher mais c'est probablement car j'ai déjà acheté Rez sur Dreamcast, PS2, Xbox 360, Google Daydream (soupir...) et Steam.

Tetris Effect: Connected. 10 euros pour la version PS VR2. C'est logique vu que c'est le même studio mais la version PS VR1 est encore vendue 40 euros.

A un moins d'un mois du lancement du PS VR2, Sony a annoncé une nouvelle batterie de jeux présents au lancement. Faisons donc le point.Before Your Eyes est une excellente promenade narrative sortie sur PC (sans VR) et smartphones il y a quelques années . Le jeu a remporté une batterie de prix et devrait émouvoir les gens qui ne sont pas morts à l'intérieur. La version PC détectait que le joueur fermait les yeux en utilisant sa webcam et faisait progresser l'histoire de cette manière donc on imagine que la version PS VR2 utilisera le suivi des yeux intégré au casque.Kayak VR: Mirage est l'adaptation d'un jeu SteamVR consistant à faire du kayak. Il y a des passages zen mais pour ceux qui veulent se muscler les petits bras on peut aussi faire la course. C'est aussi super beau pour un jeu VR.Pavlov VR a passé les six dernières années en early access sur Steam mais se retient bien de le préciser dans la bande-annonce. Il s'agit d'un shoot multi en versus ou en co-op contre des zombies.What The Bat? arrive sur PS VR2 après avoir fait un tour sur PC et Quest. Par les créateurs de What The Golf ?, c'est le genre de jeux débile et défoulant mais qui se finit beaucoup trop vite et qui sent bon le "made with Unity".Passons maintenant aux jeux PS VR1 qui se payent une cure de jouvence sur PS VR2 en profitant de l'absence de rétrocompatibilité.Les bons (mise à jour gratuite pour ceux qui ont la version PS VR) :Les brutes (on paye plein pot pour la version PS VR2) :Les truands (mise à jour payante) :