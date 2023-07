Quantum Error esquivera finalement la PlayStation 4

La seule fois où l’on vous avait parlé de Quantum Error , c’était suite au Future Games Show 2020 , et il faut reconnaître que le jeu ne nous avait guère convaincu. Au vu du gameplay partagé par TeamKill Media LLC , notre sentiment n’a pas changé d’un iota. Le jeu a pour lui ses sensations de tirs, mais c’est tout. Bref, le titre était prévu à la base sur PS4, PS5 et Xbox Series. Le PC rejoindra dorénavant la "partie" mais la version PlayStation 4, elle, n’est plus à l’ordre du jour. Quant à la date de sortie, nous n’avons toujours pas d’informations à vous partager encore de ce côté.