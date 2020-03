Puddle Knights : La lutte des crasses

Originellement conçu lors du week-end de la 43ᵉ édition du Ludum Dare , Puddle Knights s’est bien développé après 9 mois de gestation supplémentaires . Les heureux parents, Olli Etuaho et Harry Damm, les deux talentueux Finlandais composants Lockpickle Studio nous font part de son arrivée sur Steam Le puzzle-game qui n’est pas sans rappeler l’excellent Snakebird , vous propose de sacrifier votre cape au nom de la dignité des riches. Au travers d’une centaine de casse-têtes, vous protégerez de nobles ourlets de la saleté, contrôlant tour à tour chevaliers colorés et nobliaux endimanchés.C’est mignon tout plein, et on vous fait un test dès qu’on peut.